МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Проверка Роструда выявила ряд нарушений в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" после происшествия на обогатительной фабрике, в результате которой погибли три человека, сообщается на сайте ведомства.

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") 20 февраля произошло обрушение площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы. "Норникель" назвал сроки стабилизации ситуации на аварийных рудниках

Согласно сообщению, территориальный орган Роструда в Красноярском крае провел внеплановую проверку в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" по факту происшествия.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены существенные нарушения охраны труда, в частности установлено, что в ходе проведения ремонтных работ применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации. Кроме того, не проводились мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к административной ответственности. Расследование несчастного случая с участием гострудинспекции продолжается.