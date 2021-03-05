ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар — ПРАЙМ. Проведённые научные исследования и клиническая практика показывают, что среди переболевших и привитых возможность повторного заражения COVID крайне низка, и со временем вирус ослабнет и болезнь будет протекать в гораздо более легкой форме, рассказал РИА Новости израильский иммунолог, заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим профессор Яков Беркун. Онищенко сравнил коронавирус и грипп

"Поскольку у нас вся эпидемия длится год, то хорошие научные данные существуют, которые говорят, что в принципе около года иммунитет держится довольно-таки неплохо. Лабораторные исследования, недавно опубликованные, проверяли 8 компонентов иммунного ответа и показали, что 7 из них сохраняются через в среднем 8 месяцев после инфекции. Наш иммунитет довольно продолжительный. Минимум 8 месяцев, а может, речь идёт и о годах", — сказал Беркун.

Накопленный опыт работы с коронавирусом позволяет исследователям утверждать, что процент повторной заражаемости среди переболевших и вакцинированных практически не снижается со временем и составляет где-то 0,01%, отметил Беркун. К такому выводу пришли в частности исследователи, изучавшие опыт Катара, страны с небольшим населением и высоким уровнем заражений в первые волны пандемии.

"Около 1 человека на тысячу на протяжении года заразились второй раз. Другая научная работа была еще интересней. Они брали тех, у кого были антитела, по которым диагноз был поставлен. Проверили, сколько у этих людей длится иммунитет — по заражаемости. Тоже получилось, что в среднем один из тысячи повторно заразился. Потом они проверили, не пропадает ли иммунитет со временем. Проверили, через какой промежуток времени человек повторно заразился. Если бы они заражались через продолжительное время, говорило бы, что со временем иммунитет снижается, но оказалось, что приблизительно такой же процент людей повторно заражается на протяжении всего этого периода, то есть иммунитет не пропадает", — рассказал Беркун.

Такой устойчивый и сохраняющийся длительное время иммунитет позволил ученым из Атланты (США) построить эпидемиологическую модель, на основании которой можно сделать вывод, что со временем COVID поведёт себя так же, как и другие коронавирусы. Результаты опубликованы в издании Science. У вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект

"Существуют на сегодня 6 разных коронавирусов. Из них два были довольно серьезные SARS и MERS, которые вызывали эпидемии и высокую смертность. Они были ликвидированы и прекратили распространяться. А другие четыре вызывают минимальный насморк, заражаются дети и легко это переносят, и у нас держится иммунитет. Мы даже не обращаем внимание на существующие другие четыре типа коронавируса. По их теории, эта эпидемия со временем, когда люди переболеют и будут привиты, вполне превратится в обычное ОРВИ", — сказал профессор.

Новый тип коронавируса, прежде всего, опасен для пожилых, и, по мнению израильского иммунолога, после того, как пожилая часть населения переболеет и будет вакцинирована, коронавирус также будет распространяться среди детей в легкой форме, подобно обычному ОРВИ.

"В любом случае, люди, которые привиты, даже если вирус изменится, те, кто переболели и привиты, — они дадут частичный иммунный ответ. И это не будет тяжелое заболевание. Я склоняюсь к тому, что даже мутировавший вирус не даст такой тяжелой болезни. Болезнь со временем станет легче, превратится в просто ОРЗ", — сказал профессор.

Накопленный за прошедший год израильский клинический опыт по борьбе с COVID, по словам иммунолога, также позволяет утверждать, что процент повторных заражений крайне низок, что даёт надежду специалистам, что с течением времени коронавирус нового типа заметно ослабнет.

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