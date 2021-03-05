МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 11 024 до 4 301 159, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 11 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1322 (12,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 301 159 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве — 1757, Санкт-Петербурге — 983, Подмосковье — 750.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Туве — 6, Еврейской автономной области — 5, Чукотском автономном округе — 2. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,04%, 2. Магаданская область — 0,07%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия — 0,09%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 15 464 человека после COVID-19, за все время — 3 885 321. В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2 591 человека, в Москве — 2 249, в Подмосковье — 520.

За сутки в России подтверждены 462 смерти пациентов с COVID-19, за все время пандемии — 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве за сутки скончались 54 человека с коронавирусом, Подмосковье — 32, Санкт-Петербурге — 26.