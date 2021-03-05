МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты тех, кому 65+.
https://1prime.ru/society/20210305/833173557.html
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Сенаторы призвали Байдена не медлить с санкциями по "Северному потоку 2"
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Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 024
Торги
Азиатские биржи в основном снизились вслед за США
Банки
Сбербанк в феврале заработал рекордную чистую прибыль
Курсы валют
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился
Личный кошелек
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Сделка ОПЕК+
ОПЕК+ решил не повышать добычу в апреле, но позволил это сделать России
Нефть
Цены на нефть продолжают удерживать уровни $68 и $65 за баррель
Санкции против РФ
Эксперт оценил вероятность "бизнес-войны" между США и Россией
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты тех, кому 65+.
https://1prime.ru/society/20210305/833173557.html
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