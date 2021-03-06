МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 022, до 4 312 181, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 11 022 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1290 (11,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 4 312 181 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1820, Санкт-Петербурге — 975, Подмосковье — 746.

Наименьшее число случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области — по шесть, в Чукотском автономном округе — два.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%, 2. Магаданская область, Республика Ингушетия 0,07%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 15 027 человек после COVID-19, за все время — 3 900 348. В частности, в Санкт-Петербурге — 2750, Москве — 1922, Подмосковье — 602

За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время — 88 726. В частности, в Москве — 50, Санкт-Петербурге — 39, Подмосковье — 35.