МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиян интересует удаленная работа в иностранной фирме, но без переезда

В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России, не являющиеся пользователями платформы.

"Дополнительная работа стала особенно актуальна на фоне неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией, 20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. На планы женщин пандемия повлияла еще сильнее – о подработке в этот период задумались 24,3% респонденток", — сказано в материалах.

При этом более трети опрошенных заявили, что имели дополнительный заработок и до кризиса: наличием второй работы тогда могли похвастаться 36,9% женщин и 45% мужчин.

Согласно исследованию, одинаковое число мужчин и женщин (по 12,9%) готовы брать подработку, когда планируются дополнительные расходы — например, в преддверии праздников.

Не нужна подработка, так как хватает текущего заработка, 7,6% женщин и 9,2% мужчин. О том, что не готовы подрабатывать, так как нет такой возможности, заявили 18,3% женщин и 12,2% мужчин.