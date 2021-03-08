ЖЕНЕВА, 8 мар — ПРАЙМ. Пандемия и переход к интернет-встречам изменили за последний год моду на украшения, рассказала РИА Новости глава швейцарской компании Gem Project геммолог Ольга Бровчук. Пора скупать золото? Ювелирные украшения могут подорожать

По словам эксперта, глобально оценить влияние пандемии на стиль драгоценностей можно будет только в ближайшее несколько лет. Однако уже сейчас заметно изменение спроса покупателей.

"Удаленная работа и Zoom-встречи диктуют новые правила дресс-кода. Актуальными становятся крупные серьги и украшения на шею, так как на экране видно только верхнюю часть тела. Украшения становятся единственным способом подчеркнуть образ и выделиться среди участников конференции. Причем украшения не обязательно должны быть дорогими, важен стиль, форма и объем", — сказала она.

По ее словам, из-за своего малого размера многие украшения с драгоценными камнями не всегда хорошо видны во время онлайн-звонков, поэтому выбор делается в пользу авторской бижутерии.

"Настоящий бум переживают крупные броши. Их можно надеть и на строгий пиджак, и на блузу, есть варианты для свободной спортивной одежды, ставшей привычной для многих за последний год. Броши придают яркости, становятся предметом обсуждения и зачастую несут смысловую нагрузку, олицетворяя определенное послание миру", — отметила Бровчук.

Еще один тренд, который появился в последний год – это украшения для волос, добавила эксперт. Тиары, ободки и заколки из драгоценных металлов, работы современных дизайнеров легко можно найти на показах модных домов, носятся они просто, и это самый легкий способ добавить оригинальности в довольно скудный арсенал Zoom-модниц, отметила Бровчук.

Эксперт добавила, что в ближайшее время вряд ли глобально будет меняться спрос на редкие и дорогие камни, так как он остается стабильным. Однако даже в верхнем ценовом сегменте сейчас уже заметна тенденция на покупку украшений, которые можно носить часто, а не держать в сейфе до особого случая.

"На смену многослойным и тяжелым колье приходят чокеры и сотуары, а огромные перстни заменяют несколько изящных колец, которые можно носить на одном пальце, меняя палитру цвета камней и их количество. В среднем и нижнем сегментах рынка явный тренд на тонкие и изящные украшения, цепи из различных металлов, украшения-трансформеры со съемными элементами", — сказала Бровчук.

По ее словам, "мода диктует свободный полуспортивный стиль, и ювелирным дизайнерам ничего не остается, как только подстраиваться под современные каноны и предлагать своим покупателям украшения, которые идеально подходят под образы глобальной цифровой эпохи".