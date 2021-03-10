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Минцифры не подтвердили данные о запрете иностранного ПО в школах
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План по стимулированию российской IT-отрасли, в котором говорится о якобы планируемом запрете иностранного программного обеспечения (ПО) в школах, не является актуальным, заявили... ПРАЙМ, 10.03.2021
новости, технологии, общество , ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. План по стимулированию российской IT-отрасли, в котором говорится о якобы планируемом запрете иностранного программного обеспечения (ПО) в школах, не является актуальным, заявили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Ранее "Ведомости" написали, что закон о запрете использования в школах иностранного ПО может вступить в силу уже в декабре 2021 года. Издание ссылалось на план Минцифры по стимулированию развития IT-отрасли.
"Документ, на который ссылалась газета "Ведомости", не актуален", — сказали в Минцифры.