МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 270 до 4 360 823, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 270 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 060 (11,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 360 823 случая. Темп прироста составляет 0,21%.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 281, Санкт-Петербурге — 961, Нижегородской области — 376.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1 281, 2. Санкт-Петербург — 961, 3. Нижегородская область — 376", — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 5, Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе — 2.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,04%, 2. Сахалинская область — 0,05%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея — 0,06%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 14 006 человек после COVID-19, за все время пандемии — 3 959 533.

За сутки в России подтверждены 459 смертей с COVID-19, за все время пандемии — 90 734. В частности, в Москве скончались 54 пациента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 40, Подмосковье — 28.