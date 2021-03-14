МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с начала эпидемии превысило миллион человек, сообщила "РБК". Согласно официальной статистике, 14 марта общее число заражений в столице составило 1 000 394 человека. Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса

За последние сутки в Москве выздоровели 1110 инфицированных. Общее количество выздоровевших составило 920 338 человек. Умерли за сутки в Москве 55 человек, с начала пандемии в столице от COVID умерли 15 764 человека.

В России выявили за последние сутки 10 083 случая заражения, сообщил оперштаб. За 6 дней число заболевших впервые превысило 10 тыс. новых случаев в сутки.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 4 390 608 случаев COVID.

Сообщается, что 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Aлександр Гинцбург, директор Центра им. Гaмaлеи, 14 марта заявил, что в стране вакцинированы около 7 млн человек.

По словам главы научного центра «Вектор» Рината Максютова, для спада пандемии желательно вакцинировать не менее половины жителей страны.

Читайте также:

Женщины чуть больше прививаются от коронавируса, чем мужчины