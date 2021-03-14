2021-03-14T15:25:00+03:00
2021-03-14T16:09:30+03:00
2021-03-14T15:25:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210314/833232122.html
Число случаев заражения COVID в Москве превысило один миллион
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с начала эпидемии превысило миллион человек, сообщила "РБК". Согласно официальной статистике, 14 марта общее... ПРАЙМ, 14.03.2021
пандемия коронавируса, вакцинация, новости, экономика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83323/20/833232083.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83323/20/833232083.jpg
https://1prime.ru/images/83323/20/833232082.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83323/20/833232082.jpg
https://1prime.ru/images/83323/20/833232070.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83323/20/833232070.jpg
https://1prime.ru/society/20210313/833226181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с начала эпидемии превысило миллион человек, сообщила "РБК". Согласно официальной статистике, 14 марта общее число заражений в столице составило 1 000 394 человека.
За последние сутки в Москве выздоровели 1110 инфицированных. Общее количество выздоровевших составило 920 338 человек. Умерли за сутки в Москве 55 человек, с начала пандемии в столице от COVID умерли 15 764 человека.
В России выявили за последние сутки 10 083 случая заражения, сообщил оперштаб. За 6 дней число заболевших впервые превысило 10 тыс. новых случаев в сутки.
С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 4 390 608 случаев COVID.
Сообщается, что 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Aлександр Гинцбург, директор Центра им. Гaмaлеи, 14 марта заявил, что в стране вакцинированы около 7 млн человек.
По словам главы научного центра «Вектор» Рината Максютова, для спада пандемии желательно вакцинировать не менее половины жителей страны.
Читайте также:
Женщины чуть больше прививаются от коронавируса, чем мужчины