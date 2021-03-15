МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем по России. Она направила соответствующее письмо на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, сообщает RT. Эксперты рассказали, чьи зарплаты достигли потолка

"Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", — говорится в тексте обращения.

По мнению Елены Строковой, это необходимо в связи с тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своём регионе, считает парламентарий.