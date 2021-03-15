ЖЕНЕВА, 15 мар — ПРАЙМ. Следует ожидать появления новых штаммов COVID-19, резистентных к существующим вакцинам и иммунитету, выработанному у переболевших, однако массовая вакцинация поможет снизить распространение вируса, заявила в интервью РИА Новости глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы педиатр Клэр-Энн Зигрист. Названо число россиян, получивших прививку от коронавируса

"SARS-CoV-2 научил нас быть очень осторожными. Все сценарии возможны, если в ближайшие месяцы появятся новые варианты, пока неизвестные и резистентные к иммунному ответу, вызванному действующими вакцинами. Но я прогнозирую, что, когда у большинства будет хороший иммунитет после вакцинации, давление COVID-19 резко снизится", — сказала она.

Иммунолог добавила, что в Швейцарии, в частности, как и в ряде других стран, уже выявлен южноафриканский штамм COVID-19. По ее мнению, следует ожидать, что он будет резистентным к иммунитету, который вырабатывается после того, как человек переболел вирусом, или после прививки.

"Следует ожидать, что этот вариант, как и другие, частично избежит иммунитета, который вызывает COVID-19 или прививка", — отметила Зигрист.

Однако, по ее прогнозам, массовая вакцинация населения, которая будет способствовать снижению распространения вируса, сможет завершиться в Швейцарии уже к концу лета.