МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 393 до 4 409 438, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 393 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 021 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1533, Санкт-Петербурге — 916, Подмосковье — 565. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай — 0,01%.

За сутки в РФ выписаны 10 644 человека после COVID-19, за все время — 4 014 220.

Подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время — 92 937.