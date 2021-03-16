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Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 393
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 393 до 4 409 438, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 16.03.2021
россия, коронавирус, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 393 до 4 409 438, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 393 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 021 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1533, Санкт-Петербурге — 916, Подмосковье — 565.
Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай — 0,01%.
За сутки в РФ выписаны 10 644 человека после COVID-19, за все время — 4 014 220.
Подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время — 92 937.