МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Польша переходит в режим локдауна из-за коронавируса

"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тысяч в сутки. Но, вместе с тем, ситуация остается напряженной", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".