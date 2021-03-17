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Роспотребнадзор назвал эпидемическую ситуацию в России напряженной
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Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество... ПРАЙМ, 17.03.2021
россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тысяч в сутки. Но, вместе с тем, ситуация остается напряженной", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".