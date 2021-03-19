МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Британские врачи установили, что сухость глаз может часто указывать на наличие у пациента такого заболевания, как ревматоидный артрит, пишет Express.
Такая сухость глаз может повлечь нечеткость зрения. Этот симптом чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Также среди ряда наиболее распространенных симптомов ревматоидного артрита можно указать боль в суставах, воспаление, скованность и ограничение движений.
Кроме того, может появиться кожная сыпь, которая вызывает зуд на руках и ногах.
Симптомы имеют тенденцию к постепенному развитию, могут появляться и исчезать.
Лекарства от ревматоидного артрита нет, однако важна ранняя диагностика. Лечение направлено на смягчение проявления симптомов и увеличение продолжительности периода между обострениями.
Артрит — очень распространенное заболевание, которым страдают более 10 миллионов человек в Великобритании.
Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма ошибочно атакует ткани суставов.
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