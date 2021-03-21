МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, рассказал в эфире радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул. Врач дал рекомендации по восстановлению после коронавируса

"Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму – технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох", — рассказал он.

Также можно практиковать так называемое "квадратное" дыхание — то есть делать вдох и выдох на четыре счета, регулируя их длительность. "Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться. Таким образом можно регулировать состояние наших легких, проверить, насколько беспроблемно, без рывков, без дерганий осуществляется дыхание, насколько хватает кислорода на выдохе", – пояснил Сандул.

Не следует делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции.

"Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины. Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут", – сказал Сандул.

Развитие легких укрепит организм, и это поможет ему защититься от будущих инфекций, отметил реабилитолог.

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