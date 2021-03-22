МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с РИА Новости про вакцинацию детей от коронавируса.

По его словам, делать прививки детям будет возможно уже с возраста с четырех лет. Точный возраст пока еще определяется.

"Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17-12 или 13 (лет — ред.), мы сейчас над этим работаем с педиатрами", — рассказал ученый.

Следующая группа, как предполагает разработчик вакцины "Спутник V", будет возрастом старше 8 лет.

"Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3-4 года. И, возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу", — подытожил он.