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Гинцбург рассказал, во сколько возможна вакцинация детей от COVID
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с РИА Новости про вакцинацию детей от коронавируса. По его словам, делать прививки детям будет возможно уже с... ПРАЙМ, 22.03.2021
россия, коронавирус, вакцинация, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с РИА Новости про вакцинацию детей от коронавируса.
По его словам, делать прививки детям будет возможно уже с возраста с четырех лет. Точный возраст пока еще определяется.
"Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17-12 или 13 (лет — ред.), мы сейчас над этим работаем с педиатрами", — рассказал ученый.
Следующая группа, как предполагает разработчик вакцины "Спутник V", будет возрастом старше 8 лет.
"Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3-4 года. И, возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу", — подытожил он.