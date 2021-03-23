МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме",- сказала Пшеничная в эфире "Соловьев LIVE". Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.