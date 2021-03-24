МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Тинькофф", социальная инженерия, а в особенности выманивание денег через "доверительный" разговор по телефону, на данный момент находится на пике популярности. Многие владельцы банковских карт "ведутся" на телефонные манипуляции. Так, в 2020 году она составила 80% всех случаев похищения денег у клиентов банков, что почти на треть больше, чем в 2019 году. С чем это связано, и как остановить телефонное вымогательство, объяснили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Роскачество предостерегло от нового вида мошенничества

Отмечается, что в половине случаев россияне сами переводят деньги мошенникам, поддаваясь на уговоры по телефону, а в некоторых ситуациях даже берут кредиты (деньги, конечно, уходят мошенникам). Злоумышленники, манипулируя эмоциями человека, могут заставить его делать самые иррациональные вещи.

Любопытно, что мошенники не слишком оригинальны в своих речах: обновленные сценарии разговора встречаются только в 3% случаев вымогательства. 30% всех похищенных денег приходятся на неоднократно описанные в СМИ сценарии звонка от "службы безопасности банка" с предложением перевести деньга на безопасный счет. А это означает, что россияне до сих пор не усвоили урок.

Что же является основной причиной того, почему же применение мошенниками социальной инженерии по телефону оказывается таким эффективным?

Эксперты Роскачества объясняют, что дело здесь в том, что вы не видите, с кем разговариваете, а фокусируетесь только на голосе звонящего, который, путем мастерской манипуляции (интонациями и давлением на эмоции) может заставить ваше воображение нарисовать любую желаемую мошенником картину.

Как лучше себя вести, чтобы не стать жертвой социальной инженерии? Как обезопасить близких от таких "входящих"?

Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, говорит, что "лучшим вариантом будет сразу прервать разговор, как только у вас возникнут хоть малейшие сомнения или вы услышите старую песню про "службу безопасности банка". Это же касается и обновленной схемы с якобы звонком из полиции. Помните, что сотрудники полиции не обзванивают людей с целью рассказать про проблемы какого-то банка, да и сами сотрудники банка не будут звонить вам, чтобы уведомить о сомнительных переводах — они просто заблокируют вашу карту".

Как научиться давать отпор любому телефонному мошеннику-манипулятору?

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дают следующие рекомендации:

Не доверяйте входящим звонкам от незнакомцев, даже если звонят с номера вашего банка. Подменить номер с помощью специальных сервисов IP-телефонии сегодня просто как никогда.

Если у вас закралась хотя бы малейшая тень сомнения, что вас хотят обмануть — кладите трубку. Звонящий сразу начинает давить на эмоции? Говорит, что на вас взяли кредит/ вам нужно перевести деньги на защищенный счет / установить безопасное приложение на свой телефон / продиктовать код из СМС? Кладите трубку.

Вообще ничего не диктуйте по телефону незнакомому человеку, даже если он представился сотрудником банка или правоохранительных органов. Кладите трубку и перезванивайте сами по номеру на обороте карты или номеру полицейского участка. Роскачество назвало самые эффективные защитные маски

Нина Андриянова, психолог, сертифицированный НЛП-тренер, отметила, что "на сознание человека действуют, апеллируя к эмоциям, самая мощная из которых — это страх. История знает немало примеров, когда люди теряли свои накопления в один момент. Этот страх потери живет в памяти поколений и передается с "молоком матери". Стоит мошеннику уверенно надавить на этот страх, как логичность мысли отключается, человек действует как марионетка. Наиболее подвержены такому давлению люди пожилого возраста — они привыкли верить любой поступающей информации. Звонящему достаточно представиться сотрудником банка, и включается выработанная привычка верить и слушаться".

Как советуют эксперты Роскачества, если вы замечаете, что от слов звонящего вы начинаете волноваться, у вас потеют ладони и путаются мысли, то нужно хорошо понимать, что это признаки нагнетающегося страха. Дышите глубоко, чтобы сознание прояснилось, а страх отступил. И просто кладите трубку.