МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россияне на сервисе объявлений "Авито" по сравнению с прошлым годом стали больше интересоваться рассадой, популярностью пользуются клубника, помидоры и петунии, сообщили РИА Новости в "Авито". Россияне стали покупать товары для дачи чаще, чем для дома

"Спрос на рассаду на сайте в последний месяц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продавать ее стали также намного больше: количество объявлений увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом", — рассказали в компании.

Доля запросов на клубнику в общем спросе на саженцы на площадке в 2021 году составила 43%. Клубника интересует россиян на 19% больше, чем в прошлом году, а продавать ее стали в четыре раза чаще. Спрос на огурцы и помидоры вырос на 16% и 47% соответственно, при этом на томаты пришлось 24% запросов на саженцы в категории "Растения". Количество объявлений о продаже саженцев огурцов выросло на 60%, помидоров — на 72%.

Из трав розмарин (2% в общем спросе на саженцы) стал у россиян на 17% более востребованным, чем в прошлом году, хотя продают его на 6% реже. Спрос на лаванду вырос вдвое, а продавать ее стали в 2,4 раза больше. Интерес к саженцам мяты вырос на 19%, количество объявлений о продаже — на 70%.

В свою очередь доля петуний в общем спросе на саженцы в разделе "Растения" на сервисе составила 10%. Рассада петуний в нынешнем году интересует россиян на 52% больше, чем в прошлом, а выбор этих цветов возрос на 92%. Доля спроса на саженцы хризантемы составила 7%, искать их стали почти в четыре раза чаще, чем в прошлом году, а продавать — в девять раз чаще.

"Любимые многими садоводами гладиолусы в этом году еще не получили так много внимания, как другие цветы — их искали лишь на 3% больше пользователей, чем в прошлом году. Зато значительно расширился их выбор на сайте — на 28%", — отметили в "Авито".