МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Больше всего вакансий с частичной занятостью в России в первом квартале пришлось на курьеров, учителей и водителей, такие данные РИА Новости предоставил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру". Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

"Так, 20% из общего объема вакансий на неполный день приходилось на позицию курьера, 10% — на вакансии учителей и 9% — водителей, причем необходимость в курьерах выросла в семь раз по сравнению с аналогичным показателем 2020 года", — показало исследование.

Отмечается, что сегодня работодатели активно ищут курьеров самого разного формата — пеших, на велосипеде или на автомобиле, доставляющих товары, продукты или еду из заведений общепита. В среднем пешим курьерам предлагают 30-50 тысяч рублей в месяц в зависимости от выработки, автокурьер может рассчитывать на доход от 70 тысяч. Чаще всего курьеров искали в Москве (39%), Санкт-Петербурге (28%), Екатеринбурге (11%) и Новосибирске (10%).

В категорию учителей попадают все преподаватели — от учителей-предметников в общеобразовательных школах до логопедов, педагогов дополнительного образования, преподавателей курсов в учебных центрах и онлайн-школах. В среднем преподаватель в регионах получает до 50 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 100 тысяч. Чаще всего их ищут в Красноярском крае (22%), ХМАО (17%) и на Дальнем Востоке (11%).

Примечательно, что в первом квартале прошлого года лидером среди вакансий с частичной занятостью были водители. Сегодня их ищут вчетверо меньше, больше всего их не хватает в Самаре (13%), Нижнем Новгороде и Перми (по 12%).

В Сибири, на Урале и в Пермском крае одной из наиболее востребованных профессий остаются врачи. В Сургуте, Ханты-Мансийске на врачей приходится 11% вакансий, ищут анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, рентгенологов. В Тюменской и Курганской области нужны терапевты, хирурги, гинекологи, стоматологи — на врачей там приходится 10%. Там готовы брать специалистов без опыта и платить им от 120 тысяч рублей.