МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Активнее других в прошлом коронавирусном году были работодатели из сферы транспорта и логистики, чаще всего они искали водителей, комплектовщиков и упаковщиков, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Названы самые привлекательные работодатели России

Сервис изучил около 2,4 миллиона вакансий и около 2,5 миллиона резюме, опубликованных с марта 2020 года по февраль 2021 года, и выяснил, какие профессии стали самыми популярными среди работодателей, а какие — среди соискателей в год пандемии.

"С марта 2020 года по февраль 2021 года наиболее активный найм вели работодатели из сфер транспорта и логистики (23% от всех вакансий), производства и агропрома (13% вакансий), торговли (12% вакансий), офисных служб и бизнес-услуг (9% вакансий), строительства и недвижимости (9% вакансий), а также в сфере услуг (8% вакансий)", — показало исследование.

Чаще всего в сфере транспорта и логистики работодатели искали водителей, комплектовщиков и упаковщиков. В производстве и агропроме – сварщиков, упаковщиков и грузчиков. Предприятия торговли открыли больше всего вакансий для продавцов, менеджеров по продажам и работников торгового зала. В сфере офисных служб наибольшее число предложений пришлось на охранников, курьеров и водителей.

А среди соискателей больше всего новых резюме с марта 2020 году по февраль 2021 года было создано в отрасли офисных служб и бизнес услуг (17%), искали работу водителем, охранником, оператором, администратором и курьером. Кроме того, высокий спрос на вакансии зафиксирован в транспорте и логистике (12%) по специальностям водителей, грузчиков и охранников. В сфере услуг (11%) искали работу продавцы, разнорабочие и повара. В торговле (10%) была потребность в работе для продавцов, менеджеров по продажам и кассиров.

Активнее всего искали работу кандидаты в возрасте 25-35 лет — на них пришлось 29% от общего числа созданных резюме. По 25% резюме создали соискатели в возрастах от 35 до 45 лет и от 45 до 65 лет. Еще 18% пользователей начали искать работу в возрастной группе с 18 до 25 лет. При общем снижении активности соискателей в год пандемии женщины чаще искали новую работу — количество новых резюме мужчин снизилось на на 27%, а число женских резюме упало на 20%.