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Переболевший COVID-19 cенатор Керимов премировал медиков "Коммунарки"
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Член Совета Федерации Сулейман Керимов выделил более 300 миллионов рублей на премирование сотрудников Московской больницы №40, уже более года работающей с ковид-заражёнными. Об... ПРАЙМ, 26.03.2021
медицина, covid-19, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Сулейман Керимов выделил более 300 миллионов рублей на премирование сотрудников Московской больницы №40, уже более года работающей с ковид-заражёнными. Об этом "Прайм" рассказал источник, близкий к сенатору.
Парламентский помощник сенатора Алексей Красовский подтвердил эту информацию и пояснил, что в конце прошлого — начале нынешнего года Керимов переболел COVID-19 и в течении недели был госпитализирован в "Коммунарке".
По словам Красовского, в знак благодарности за самоотверженную работу в период пандемии Керимов выделил личные средства на премирование четырёх тысяч врачей, медсестёр и других сотрудников больницы.