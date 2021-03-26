МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Сулейман Керимов выделил более 300 миллионов рублей на премирование сотрудников Московской больницы №40, уже более года работающей с ковид-заражёнными. Об этом "Прайм" рассказал источник, близкий к сенатору. Главврач Коммунарки спрогнозировал третью волну коронавируса

Парламентский помощник сенатора Алексей Красовский подтвердил эту информацию и пояснил, что в конце прошлого — начале нынешнего года Керимов переболел COVID-19 и в течении недели был госпитализирован в "Коммунарке".

По словам Красовского, в знак благодарности за самоотверженную работу в период пандемии Керимов выделил личные средства на премирование четырёх тысяч врачей, медсестёр и других сотрудников больницы.