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2021
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Путин утвердил выплату для отдельной категории пенсионеров
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Жители осажденного Севастополя будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает URA.RU... ПРАЙМ, 26.03.2021
пенсии, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Жители осажденного Севастополя будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает URA.RU.
"Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в соответствующем документе.
Указ включает эту категорию граждан в число получателей ежемесячной выплаты к 60-летию Победы. В ближайшее время правительство должно обеспечить финансирование расходов и установить порядок выплат.
Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года и продолжалась до 4 июля 1942 года. В декабре Путин решил присвоить жителям Севастополя, находившимся в осаждении, статус ветеранов. Благодаря этому они получили от государства меры соцподдержки — выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на ЖКХ, путевки в санатории и лекарства. На выполнение норм в 2020 году потребовалось выделить около 84,6 миллиона рублей. К 2023 году сумма должна возрасти уже до 230,9 миллиона рублей.