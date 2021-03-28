МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 088, до 4 519 832, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 088 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1160 (12,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 4 519 832 случая. Темп прироста составляет 0,20%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве —1878, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 610.

За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%… 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%… 3. Республика Алтай 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время — 4 139 128. В частности, выписаны в Москве 1151, в Санкт-Петербурге — 780, в Подмосковье — 410.

За сутки в РФ подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 97 740. В частности, в Москве подтверждены 52 смерти, в Санкт-Петербурге — 33, в Ростовской области — 13.