МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 711 до 4 528 543, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19: 8 711 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1144 (13,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 528 543 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 612, Санкт-Петербурге — 697, Подмосковье — 595.

Новых случаев коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком административном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва — 0,01%, 3. Республика Алтай — 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время — 4 146 408. В частности, в Москве выписаны 844 человек, в Санкт-Петербурге — 713, в Подмосковье — 425.

За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 98 033.

Число смертей опустилось ниже 300 случаев впервые с 9 ноября прошлого года, когда были подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19. В частности, в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 30, Ростовской области — 12.