МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям

"Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", — сказала Пшеничная.

Она пояснила, что многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры, поэтому теоретически можно ожидать этого и от коронавируса.

При этом, по словам Пшеничной, в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости. На это повлияло как соблюдение профилактических мер, так и расширение вакцинации, благодаря которой уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается. Кроме того, часть жителей страны приобрела иммунитет естественным путем, уточнила она.

Однако расслабляться еще рано, очень важно продолжать соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться, подчеркнула Пшеничная.

"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", — отметила специалист.

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