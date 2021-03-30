МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Нежелание что-либо делать, то есть человеческая лень, может возникать в результате как физиологических, так и ментальных проблем, и есть несколько способов преодолеть это состояние, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Психиатр опроверг миф о "весенних обострениях" у людей

По его словам, если лень вызвана физиологией, то речь идет о простой усталости организма, а если ментальными проблемами, то все обстоит намного сложнее.

"Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу", – сказал психиатр.

Существуют несколько способов вновь поверить в себя и перестать лениться.

"Либо человек берет себе отдых и уезжает отдыхать, либо идет на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо идет к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения", — пояснил врач.

По его словам, это необходимо, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации.

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