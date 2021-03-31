ПАРИЖ, 31 мар — ПРАЙМ. Введенные в 19 департаментах Франции карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию страны с 3 апреля на 4 недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Мишустин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", — сказал Макрон, выступая с телеобращением к нации в среду.

Он отметил, что этим меры не будут касаться заморских департаментов Франции, где вирус циркулирует в меньшей степени.

Макрон призвал французов ограничить число контактов и встреч. Он также сообщил, что комендантский час с 19.00 продолжит действовать на всей территории страны.

"Удаленная работа — без сомнения, одна из самых эффективных мер — будет систематизирована", — продолжил он.

На всей территории страны будут закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных, как это произошло в 19 французских департаментах ранее.

Те, кто хотят переместится из одного региона в другой для того, чтобы провести там новый карантин, могут это сделать в ближайшие выходные, сообщил глава Французской Республики. "Французы, которые находятся за границей, которые хотят вернуться во Францию, могут это сделать в любой момент. И мы сделаем все, чтобы облегчить ежедневные поездки наших сограждан, работающих на приграничных территориях", — добавил Макрон.

Он сообщил, идея о всеобщем возвращении к практике использования специальных свидетельств с указанием причин передвижения не была поддержана. "Таким образом, свидетельство будет обязательным только в дневное время для поездок на расстояние свыше 10 километров от дома", — пояснил французский лидер.

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C момента начала эпидемии число выявленных зараженных коронавирусом во Франции превысило 4,5 миллиона, свыше 95 тысяч человек скончались. В конце декабря в стране стартовала кампания по вакцинации. По последним данным минздрава, одну прививку от COVID-19 получили более 8,5 миллиона человек, две – около 2,8 миллиона.

Начиная с 20 марта в 16 департаментах Франции, в том числе парижского региона, был введен карантин, но с более гибкими правилами, чем в период предыдущих двух локдаунов. Неделю спустя режим самоизоляции был введен еще в трех департаментах, включая Лион. На этих территориях закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Ограничены передвижения из региона в регион.

С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.