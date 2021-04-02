МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Победитель новогодней лотереи Mega da Virada в Бразилии лишился 28,5 миллиона долларов (2,1 миллиарда рублей), так как не пришел в отделение банка Caixa Economica Federal за выигрышем. Срок обращения истек в четверг, 1 апреля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал Globo. Житель Колумбии выиграл в лотерею более $3,5 млн

Эта сумма стала самым большим "забытым" призом за всю историю лотереи. Известно, что выигрышный билет приобрел житель Сан-Паулу. Согласно правилам конкурса, если победитель не обращается за выигрышем, то средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.

Джек-пот новогоднего розыгрыша оказался самым крупным за всю историю розыгрышей — 57 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей). Его разделили между собой два участника. Сделавший ставку в столице северо-восточного штата Сержипе, городе Аракажу, своевременно обратился за выигрышем.

Как уточняет телеканал, в 2020 году остались невостребованными 54,5 миллиона долларов (4 миллиарда рублей). За пять лет в государственный бюджет вернулись 284 миллиона доллларов (21,5 миллиарда рублей).

В конце марта сообщалось, что россиянин, выигравший в лотерею более 330 миллионов рублей, не пришел за призом. Участники лотереи вправе обратиться за выплатой в течение 195 дней с даты публикации результатов розыгрыша. Если победитель не смог предъявить билет, получить выигрыш можно в течение следующих трех лет при предоставлении дополнительных документов.