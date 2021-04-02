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Голикова допустила рост заболеваемости коронавирусом в России
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Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на... ПРАЙМ, 02.04.2021
коронавирус, татьяна голикова, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".
"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", — сказала Голикова на заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.
Вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.