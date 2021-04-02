МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография". Росстат раскрыл смертность от коронавируса в феврале

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", — сказала Голикова на заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.

Вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.