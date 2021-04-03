БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — ПРАЙМ. Президент Аргентины Альберто Фернандес, сдавший положительный тест на антигены коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо и не имеет ни одного серьезного симптома заболевания, благодаря вакцине. В Минздраве оценили необходимость ревакцинации от коронавируса

Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным. Антигенные тесты — это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.

"Альберто Фернандес заверил, что чувствует себя хорошо… и утверждает, что благодаря вакцине не имеет тяжёлой картины (заболевания)", — отмечает радио AM 750.

Президент рассказал в интервью радио, что накануне отмечал свой день рождения с первой леди Фабиолой Яньес и сыном и почувствовал лёгкую головную боль. Его медик порекомендовал сделать экспресс-тест на коронавирус, он оказался положительным.

"Не имею понятия, как я заразился. Я из тех, кто очень заботится о здоровье. Это должно послужить для всех примером, чтобы мы поняли серьезность риска (заражения)", — приводит радио слова Фернандеса.

В настоящее время президент ожидает результата ПЦР-теста.

В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.