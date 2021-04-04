МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Каждый третий житель России заявил о боязни одиночества, пишет РБК в воскресенье.
Больше всего таких страхов у воспитателей и врачей.
Женщин среди них несколько больше, чем мужчин.
При этом те, у кого зарплата в месяц превышает отметку в 80 тысяч рублей, сталкиваются со страхом обиночества гораздо реже, пишет издание со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Поясняется, что в опросе приняли участие 5 тысяч россиян.
Итак, 34% заявили, что опасаются остаться в одиночестве. Из них 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, 23% скорее боятся одиночества.
Среди женщин таких людей больше, чем среди мужчин (38% против 32%).
Чаще всего говорили о своем страхе остаться без постоянного общения с близкими россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а также люди с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.
Говоря о профессиях:
- Чаще остальных опасаются одиночества воспитатели (67%),
- врачи (49%),
- бухгалтеры (44%),
- менеджеры по закупкам (43%),
- кладовщики и комплектовщики (по 41%).
https://1prime.ru/society/20210404/833384694.html