МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Каждый третий житель России заявил о боязни одиночества, пишет РБК в воскресенье.

Больше всего таких страхов у воспитателей и врачей.

Женщин среди них несколько больше, чем мужчин.

При этом те, у кого зарплата в месяц превышает отметку в 80 тысяч рублей, сталкиваются со страхом обиночества гораздо реже, пишет издание со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Поясняется, что в опросе приняли участие 5 тысяч россиян.

Итак, 34% заявили, что опасаются остаться в одиночестве. Из них 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, 23% скорее боятся одиночества.

Среди женщин таких людей больше, чем среди мужчин (38% против 32%).

Чаще всего говорили о своем страхе остаться без постоянного общения с близкими россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а также люди с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.

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