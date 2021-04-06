МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил меры, которые помогут создать в России к 2030 году общество "среднего достатка", улучшить качество жизни, сформировать устойчивый средний класс. По его мнению, экономика может расти на 5% ежегодно.

В ходе заседания Столыпинского клуба он предложил "к 2030 году создать в стране общество "среднего достатка", кардинально улучшить качество жизни людей, снизить социальное неравенство. По его мнению, этого позволит создать в России "сильный, мощный средний класс". При этом он отметил, что российская экономика имеет потенциал расти на 5% ежегодно.

"Реальные располагаемые доходы населения снижались с 2013 года, их уровень в 2020 году по сравнению с 2013 годом в рублях упал на 10%, в долларах на 60,5%. Численность бедных (население с денежными доходами ниже прожиточного минимума) достигла 19,9 миллиона человек в 2020 году", — говорится в презентации, с которой выступил Титов. Россия готовит меры на случай санкций против госдолга

Чтобы достичь устойчивых показателей к 2030 году он предложил модель развития экономики "НЭП:Рост для всех", которая предполагает переход от "ресурсной" и "конкурентной" модели роста, созданию современных высокодоходных рабочих мест на частных конкурентных производствах в приоритетных направлениях несырьевого сектора экономики России. Кроме того, необходимо "обеспечить экономический рост не за счет низких издержек на труд, а за счет повышения доходов населения, развития среднего класса, обеспечивающего высокий спрос на внутреннем рынке".

Важно поддержать и конкурентоспособность российских производителей. Сделать это можно за счет роста производительности труда, внедрения новых технологий, более эффективного перераспределения природной ренты, системной стимулирующей рост государственной экономической политики, а также снижения коррупционной и административной ренты.

Он подчеркнул, что государственная политика в сфере экономики должна опираться на системную промышленную политику, которая заключается в стимулировании приоритетных направлений, секторов, регионов. По каждой приоритетной отрасли должна быть выстроена собственная дорожная карта, которая будет включать основную идею, KPI, субъекты, меры поддержки и кластерные инициативы, заключил Титов.