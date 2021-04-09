МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. После прихода пандемии COVID-19 китайцы разлюбили работать на заводах. Как сообщила IT-директор Midea, гиганта на рынке бытовой техники, сейчас молодежь не стремится искать работу в производственных цехах. Об этом сообщает CNBC.

На данный момент в стране наблюдается серьезная нехватка рабочих рук, и проблема будет только усугубляться с общим старением населения. По официальным данным, за последнее десятилетие население страны трудоспособного возраста сократилось на пять миллионов человек, несмотря на противоречивые программы стимулирования рождаемости.

В Midea решили действовать на опережение. Они запустили трехлетнюю программу по модернизации своих 34 заводов: там будет больше автоматики. С экономической точки зрения технологии сейчас являются ключом к росту, отмечает CNBC. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем цифровизация заводов будет набирать все большие обороты.

Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса Китай столкнулся с катастрофической нехваткой рабочих рук, особенно остро проблема ощущается в промышленной отрасли. В январе 2021-го Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР сообщало, что производители не могут закрыть почти полтора миллиона вакансий. Это произошло отчасти и потому, что из-за страха заразиться коронавирусом рабочие-мигранты решили не возвращаться в города на свои рабочие места.