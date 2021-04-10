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Главврача оштрафовали из-за неправильного хранения "Спутник V"
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За ненадлежащее хранение вакцины "Спутник V" главврач районной больницы в Саратовской области Леонид Куликов оштрафова на 25 тыс рублей, сообщает пресс-служба Ершовского районного... ПРАЙМ, 10.04.2021
коронавирус, российская вакцина, спутник v, нарушения, штраф, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. За ненадлежащее хранение вакцины "Спутник V" главврач районной больницы в Саратовской области Леонид Куликов оштрафова на 25 тыс рублей, сообщает пресс-служба Ершовского районного суда.
Согласно опубликованной на сайте суда информации, был нарушен контроль за температурным режимом хранения вакцины, а также за условиями ее транспортировки.
Куликов обвиняется по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".
Однако судебное постановление может быть обжаловано, так как еще не вступило в силу. Кроме того, у Куликова есть рассрочка по оплате штрафа.