МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. За ненадлежащее хранение вакцины "Спутник V" главврач районной больницы в Саратовской области Леонид Куликов оштрафова на 25 тыс рублей, сообщает пресс-служба Ершовского районного суда.

Согласно опубликованной на сайте суда информации, был нарушен контроль за температурным режимом хранения вакцины, а также за условиями ее транспортировки.

Куликов обвиняется по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Однако судебное постановление может быть обжаловано, так как еще не вступило в силу. Кроме того, у Куликова есть рассрочка по оплате штрафа.