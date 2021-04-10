БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson, говорится в обнародованном в пятницу отчете по итогам заседания комитета фармаконадзора PRAC агентства ЕМА. Канцлер Австрии заявил об окончании переговоров с Россией по "Спутнику V"

"PRAC начал изучение "сигнала безопасности" по оценке информации о тромбоэмболических осложнениях (образование тромбов, приводящее к закупорке сосудов) у людей, получивших прививку вакциной Janssen", — говорится в документе.

Регулятор подчеркивает, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Сообщается, что всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе, один оказался с летальным исходом.

Вакцина Janssen была одобрена для использования на территории ЕС 11 марта этого года, но пока на территорию европейских стран не поступала. Ожидается, что первые поставки и начало вакцинации данным препаратом стартуют позднее в апреле.

Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.