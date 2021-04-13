МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России сейчас спокойнее, чем в соседних странах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что масочная эпоха в России не закончилась, об этом говорят специалисты.

"Нет, это абсолютно не значит. Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на отрытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась, именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли тот факт, что президент РФ Владимир Путин и сенатор Валентина Терешкова в Энгельсе были без масок, что масочная эпоха в РФ закончилась.

Пандемия не закончилась, во многих странах, добавил Песков. В ряде соседних государств, включая Турцию, наблюдается новое обострение.

"Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение", — сказал Песков.