МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал второй укол вакцины от коронавируса спустя три недели после первой прививки.

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", — сказал Путин на президиуме РГО.

Путин сделал первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса вечером 23 марта. Как тогда сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол сделают примерно через три недели. В Кремле рассказали, когда Путин сделает вторую прививку от COVID

Путин сделал прививку без камер, объяснив это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Президент не раскрыл название вакцины, которую вкололи ему медики, сказав, что об этом знает только его врач.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот "КовиВак" пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.

Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, еще одну прививку "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата "КовиВак" делают с интервалом в 2 недели.