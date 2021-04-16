МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Поэтапный отказ от межрегионального субсидирования в электроэнергетике и усиление адресности льгот для населения помогут снизить разницу в ценах на электроэнергию в регионах России, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Колобов отметил, что дифференциация между тарифами на электроэнергию в различных регионах одной страны является нормальной практикой. Она обусловлена различной структурой выработки электроэнергии, а также эффективностью и состоянием генерации и электросетей в регионах. "Проблемой является именно существенная разница (в два и более раза) между тарифами на электроэнергию в российских регионах, расположенных по соседству или входящих в одну ценовую зону", — подчеркнул эксперт.

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"Для решения проблемы существенной региональной дифференциации тарифов на электроэнергию в России необходимо поэтапно отказываться от межрегионального субсидирования в электроэнергетике, что вероятно потребует дополнительных бюджетных расходов (полное или частичное перекладывание бремени компенсации стоимости реализации льготных режимов с потребителей не льготных регионов на бюджетную систему)", — считает Колобов.

"Необходимо также усиливать адресность предоставляемых населению льгот и автоматизировать процесс их получения. Усилить адресность можно, например, путем введения порога субсидирования электропотребления населением (прогрессивной тарифной шкалы) и, при необходимости, предоставления дополнительных льгот для наиболее нуждающихся граждан со стороны государства. Оплата счетов за электроэнергию даже по текущим тарифам для многих граждан часто является непосильной финансовой нагрузкой", — добавил он.

Такой подход позволит сохранить льготы для большей части населения, которая действительно в них нуждается, и одновременно снизить тарифное бремя для бизнеса.

"Кроме того, требуется масштабная ревизия надбавок к цене мощности с целью сокращения финансовой нагрузки на потребителей оптового рынка, которая транслируется и на розничных потребителей, а также продолжение работы по оптимизации издержек генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. Это будет способствовать сокращению тарифного бремени на потребителей электроэнергии в целом по стране, а не только в отдельных регионах", — заключил эксперт.

Ранее в апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты до конца года подготовить предложения по поэтапному выравниванию электротарифов в РФ, сенаторы планируют обсудить этот вопрос с Минэнерго.