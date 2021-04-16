МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Более 50 человек собрались утром в пятницу у офиса Turkish Airlines, чтобы решить вопросы с возвратом денег за авиабилеты после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией из-за коронавируса,передает корреспондент РИА Новости

Люди, стоящие в очереди первыми у офиса на Валовой, 35, рассказали РИА Новости, что пришли туда к 5 утра. Россиянам предложили вместо Турции отправиться в винные туры по стране

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.