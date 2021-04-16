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https://1prime.ru/society/20210416/833477830.html
Длинная очередь выстроилась с утра к московскому офису Turkish Airlines
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Более 50 человек собрались утром в пятницу у офиса Turkish Airlines, чтобы решить вопросы с возвратом денег за авиабилеты после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией... ПРАЙМ, 16.04.2021
турция, туризм, общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Более 50 человек собрались утром в пятницу у офиса Turkish Airlines, чтобы решить вопросы с возвратом денег за авиабилеты после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией из-за коронавируса,передает корреспондент РИА Новости
Люди, стоящие в очереди первыми у офиса на Валовой, 35, рассказали РИА Новости, что пришли туда к 5 утра.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.