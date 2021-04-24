МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Попова заявила о выходе России на плато в ситуации с коронавирусом

"Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать", — сказал Чемезов в эфире программы "Вести субботы" на телеканале "Россия-1".

По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от COVID-2019, так и от гриппа.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.