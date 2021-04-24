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"Ростех" анонсировал новую однофазную вакцину от коронавируса и гриппа
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"Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Да, вакцин должно быть много. Вместо двух... ПРАЙМ, 24.04.2021
коронавирус, ростех, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать", — сказал Чемезов в эфире программы "Вести субботы" на телеканале "Россия-1".
По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от COVID-2019, так и от гриппа.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.