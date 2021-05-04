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Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты
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Чтобы вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Земли, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо в следующем 2022 году от $35 до $45 миллиардов,... ПРАЙМ, 04.05.2021
воз, мир, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чтобы вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Земли, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо в следующем 2022 году от $35 до $45 миллиардов, заявил глава организации Тедрос Гебрейесус на брифинге.
По его словам, эта сумма необходима, чтобы ВОЗ уже в дополнение к необходимым $19 миллиардам могла тратить средства на финансирование международной программы ACT Accelerator. Эта программа была запущена для борьбы с пандемией.
"По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире", — заявил Гебрейесус.
Проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса могут быть решены только лидерами стран "большой семерки" (G7). Только они в силах выделить столь значительную часть необходимой суммы. Это ускорит прививочную кампанию в мире.
Он привел в пример принятое "большой двадцаткой" в 2009 году решение выделить $1,1 триллиона на меры по смягчению глобального экономического кризиса.
"Сейчас мы сталкиваемся с еще более серьезным кризисом, и нам нужно такое же руководство", — подытожил глава ВОЗ.