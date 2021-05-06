ЦЮРИХ, 6 мая — ПРАЙМ. Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения, к такому выводу пришли швейцарские, немецкие и французские ученые. Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.

"Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", — цитирует Бехера пресс-служба Цюрихского университета.

По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.

По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, что часто наблюдается у пациентов в отделениях интенсивной терапии.

"Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", — сказал он.