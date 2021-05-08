МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8329, до 4 871 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты предсказали курс рубля на ближайшие месяцы

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8329 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1524 (18,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 871 843. Темп прироста составляет 0,17%.

Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%, 3. Еврейская автономная область 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 8 255 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 4 488 615 человек, в том числе в Москве — 2482, Санкт-Петербурге — 861, Подмосковье — 423.

Подтверждены 370 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 112 992.

В частности, в Москве подтверждены 57 смертей, в Санкт-Петербурге — 34, в Нижегородской области — 16.