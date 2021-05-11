МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Российской Федерации начинается сокращенная рабочая неделя после майских выходных.

Выходные в этом 2021 году продлились с 1 по 10 мая.

Первая рабочая неделя будет четырехдневной.

Итак, граждане страны будут работать с 11 по 14 мая.

Напомним, что в конце апреля президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими.

По словам Поповой, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса введение нерабочих дней было очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап в стране был более стабилен.

Отметим, что следующая короткая рабочая неделя ждет россиян летом: День России празднуется 12 июня. В этом году праздник выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на понедельник — 14 июня.

В начале ноября работающих россиян ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные из-за празднования Дня народного единства (4 ноября), а также переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября.

В первую ноябрьскую неделю на работу нужно будет выйти с 1 по 3 ноября, а 4, 5, 6 и 7 ноября будут выходными.