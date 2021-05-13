КРАСНОГОРСК, 13 мая – ПРАЙМ. Профилактические отключения горячей воды на территории Подмосковья в основном начнутся с 1 июня, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. В Подмосковье началось поэтапное отключение отопления

График отключения горячего водоснабжения утвержден в 53 тысячах домах региона. "99% котельных начнут отключать горячую воду с 1 июня, остальные по техническим причинам вынуждены начать отключения в мае. Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон", — приводятся в релизе слова главы ведомства Александра Самарина.

Он добавил, что с интерактивной картой отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/, а также попросил жителей Подмосковья с пониманием отнестись к необходимости работ.

"Функционалом интерактивной карты предусмотрена возможность подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях: за месяц, неделю и день до отключения. Также жители могут подать заявку, если какая-то из услуг предоставляется некачественно. Например, если отсутствует теплоснабжение, вода или электричество", — добавил министр.