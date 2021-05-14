АНКАРА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу. Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.

"С понедельника начнем возвращение к нормальной жизни. Детали мы обнародуем после заседания кабинета министров. В июне мы планируем в значительном объеме смягчить ограничительные меры", — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.