ЖЕНЕВА, 14 мая – ПРАЙМ. Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

"COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности", — сказал гендиректор ВОЗ на пресс-конференции в пятницу.

В ВОЗ подчеркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Потому что привитые люди также могут заболеть, однако менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.