МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Популярный у россиян электроприбор, микроволновую печь, вполне можно считать безопасной для здоровья, поскольку вред от его излучения не доказан. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование экспертов Роскачества и британской потребительской организацией «Which?».

Согласно исследованию, в СВЧ-печи отсутствует радиация, а используемые ею электромагнитные волны, сравнимы с частотами мобильной связи. Такие волны не накапливаются в продукте и не меняют структуру еды, пищевая ценность которой равна еде, приготовленной на плите.

Однако вокруг работающей микроволновки может быть повышенное электромагнитное излучение, поэтому важно выключать прибор из розетки. Кроме того, по данным исследования, опасно разогревать еду, используя пластиковую тару. В пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения. Тара должна иметь специальную маркировку — пиктограмму микроволновой печи.